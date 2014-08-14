أوكرانيا "تعاقب" روسيا لتمويلها الإرهاب

أقر البرلمان الأوكراني، الخميس، قانوناً لفرض عقوبات على الشركات والأفراد الروس الذين يدعمون ويمولون المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسينيوك، الأسبوع الماضي، إن العقوبات قد تشمل 172 مواطناً من روسيا ودول أخرى، و65 شركة روسية لقيامهم "بتمويل الإرهاب".

يأتي هذا في وقت حصدت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أكثر من ألفي قتيل خلال 4 أشهر من النزاع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا، وفقا لآخر حصيلة للأمم المتحدة.

وتتهم كييف والغرب روسيا بمد الانفصاليين بالأسلحة منذ اندلاع النزاع، وهو ما تنفيه موسكو.