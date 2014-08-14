قراصنة يخترقون حساب رئيس وزراء روسيا على تويتر

اخترق قراصنة إنترنت الخميس، حساب رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وكتبوا رسالة تقول إنه استقال من منصبه.

وجاء في التغريدة الوهمية "لقد استقلت. أشعر بالخزي من تصرفات الحكومة. أنا آسف." وكتب الشخص الذي اخترق الحساب، مشيراً إلى الرئيس الروسي "أردت أن أقول لك منذ وقت طويل: فوفا! أنت على خطأ".

في المقابل، سارع مكتب ميدفيديف إلى التأكيد أن حساب رئيس الوزراء على تويتر تم اختراقه. وغالباً ما يكون ميدفيديف هدفاً للسخرية في روسيا، إذ ينظر إليه البعض على أنه دمية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يذكر أن الكثيرين من أفراد الطبقة الوسطى في روسيا شعروا بخيبة أمل بعد أن ترك ميدفيديف رئاسة روسيا ليسمح لبوتين بالعودة الى الرئاسة لفترة ثالثة عام 2012 مما أدى إلى احتجاجات كبيرة في موسكو.

