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استنفار روسي وتحرك مصفحات قرب الحدود الأوكرانية

المصدر: كامنسك-شاختينسكي (روسيا) - فرانس برس
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سجل تحرك لمصفحات روسية صباح الجمعة في جنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا على مقربة من المكان الذي تتوقف فيه نحو 300 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية روسية لضحايا المعارك في شرق أوكرانيا.

وشوهد طابور من عشر مصفحات روسية لنقل الجند، يسلك الطريق نحو مركز "دونيتسك" الحدودي الذي يسيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو والواقع على بعد 30 كلم.

إلى ذلك، أفاد مراسلون لصحيفتي الغارديان وتلغراف البريطانيتين أيضاً أن 23 آلية مصفحة لنقل الجند وشاحنات وقود وعربات لوجستية أخرى تحمل لوحات عسكرية روسية اجتازت الحدود قرب المركز الحدودي نفسه الخميس قبيل الساعة 22,00 (18,00 ت غ). وتقف قافلة المساعدات الإنسانية الروسية منذ مساء الخميس في بلدة كامينسك-شاختينسك على بعد 30 كلم من مركز دونيتسك الحدودي.

ويفترض أن تحمل الشاحنات الروسية المطلية بالأبيض والتي استأجرتها وزارة الأوضاع الطارئة الروسية مساعدة إنسانية إلى سكان مدينة لوغانسك، الذين يعانون من المعارك المستمرة منذ 4 أشهر بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا.

لكن أوكرانيا وضعت شروطاً صارمة لدخول هذه القافلة التي تشتبه بإمكانية أن تخفي أو تحضر لتدخل عسكري مباشر على أراضيها. ووصفت موسكو من جهتها هذه الشكوك بأنها "مخالفة للصواب".

وغالباً ما تندد السلطات الأوكرانية بانتهاك مصفحات روسيا لحدودها وتتهم موسكو بتقديم دعم عسكري للمتمردين الموالين لموسكو، الأمر الذي تنفيه السلطات الروسية.

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