15 جثة في مكان الهجوم على قافلة نازحين شرقي أوكرانيا

أعلن المتحدث العسكري أندريه ليسنكو أنه تم العثور حتى الآن على 15 جثة في موقع الهجوم الصاروخي أمس الاثنين على قافلة حافلات وسيارات تقل نازحين في شرق أوكرانيا. وأضاف أنه "بحلول الساعة السابعة مساء أمس كنا عثرنا على 15 جثة... البحث استمر طول الليل ومستمر اليوم."

وتلقي قوات حكومية أوكرانية باللوم في الهجوم على انفصاليين موالين لروسيا يتقاتلون معهم في المنطقة. في حين ينفي الانفصاليون مسؤوليتهم عن الهجوم. وقال الجيش الأوكراني أمس الاثنين إن الكثيرين ممن قتلوا وبينهم نساء وأطفال حرقوا إلى حد التشوه الكامل، كما تحول عدد من الضحايا إلى أشلاء بفعل قوة الانفجار.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية الأميركية قصف القافلة بين منطقتي خرياشتشوفاتي ونوفوسفيتليفكا أمس الاثنين، لكنها قالت إنها لا تعرف المسؤول عن الهجوم.

يذكر أن القوات الحكومية الأوكرانية تخوض معارك ضد الانفصاليين منذ أربعة أشهر في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية، حيث أعلن المقاتلون إقامة جمهوريات شعبية وطالبوا بالانضمام إلى روسيا.