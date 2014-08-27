الأمم المتحدة: طرفا النزاع بأوكرانيا ارتكبا جرائم

اتهمت الأمم المتحدة طرفي النزاع في أوكرانيا بارتكاب "انتهاكات واسعة" لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة الأممية في تقرير إن الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا يرتكبون انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من بينها القتل والخطف والتعذيب ويتلقون "إمدادات مستمرة" من الأسلحة المتطورة والذخيرة.

ورصد التقرير أيضاً انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الجيش الأوكراني وكتائب خاصة تقودها وزارة الداخلية الأوكرانية.

وكتبت التقرير لجنة مراقبة تابعة للأمم المتحدة ضمت 34 عضواً وأعده مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف.

وقال التقرير إن عدد القتلى ارتفع إلى 2200 قتيل منذ بدء القتال في أبريل بمعدل 36 قتيلاً في اليوم.

وجاء هذا الرقم بالمقارنة مع 2086 قتيلاً في العاشر من أغسطس، و1129 قتيلا ًفي 26 يوليو.