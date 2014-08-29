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بوتين: يجب إرغام كييف على التفاوض مع الانفصاليين

المصدر: موسكو - فرانس برس
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أنه يجب "إجبار" كييف على التفاوض حول "جوهر" القضية مع الانفصاليين الموالين لروسيا، الذين يقاتلون الجيش الأوكراني في شرق البلاد.

وقال بوتين خلال قمة للشباب الروسي "يجب إجبار السلطات الأوكرانية على بدء مفاوضات حول جوهر القضية. لا حول مسائل تقنية بل حول الجوهر: ماذا ستكون حقوق سكان دونباس ولوغانسك جنوب شرق البلاد".

إلى ذلك، عبر الرئيس الروسي عن أسفه لرفض كييف، بحسب قوله، إجلاء القوات الأوكرانية المحاصرة من قبل المتمردين في شرق أوكرانيا عبر ممر إنساني طلب من الانفصاليين فتحه الجمعة. وقال "أعتقد أن ذلك خطأ فادح سيؤدي إلى خسائر بشرية هائلة"، مضيفاً أن "ذلك يذكره بأحداث الحرب العالمية الثانية".

كما شدد بوتين على أن القرم "الموقع المقدس" بالنسبة للروس لن تعود إلى سيادة كييف، مضيفاً أن "الشعب الروسي والشعب الأوكراني هما شعب واحد تقريباً"، ما أثار تصفيقاً حاراً من قبل الحاضرين.

كلمات دالّة

#كييف, #أوكرانيا, #بوتين, #القرم, #الشعب الروسي, #الانفصاليون, #القوات الأوكرانية, #المتمردون
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