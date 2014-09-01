اتهامات متبادلة بين بوتين ورئيس أوكرانيا

ألقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، باللائمة على المسؤولين في كييف، لرفضهم الدخول في محادثات سياسية مباشرة مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وقال للصحافيين: "القيادة الحالية في كييف لا تريد حوارا بناء مع شرق بلادها"، مضيفا أن الانفصاليين يحاولون التصدي للقوات الأوكرانية التي تحاول السيطرة على مواقعهم، وتقوم باستهداف المدنيين.

وقال بوتين: "هدف المقاتلين صد هذه القوات المسلحة ومدفعيتها، لمنعها من قصف المناطق السكنية".

هذا الأمر، عده الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، "عدوانا مباشرا وعلنيا" من قبل روسيا، معتبرا أن تصريحا كهذا قد غير جذريا ميزان القوى في معركة كييف ضد الانفصاليين في الشرق.

وقال بورشينكو في كلمة ألقاها في الأكاديمية العسكرية في كييف: "عدوان علني ومباشر يشن على أوكرانيا من دولة مجاورة غير الوضع في منطقة النزاع جذريا".

وأعلن بورشكينو أن القوات المسلحة الأوكرانية، ستشهد تغييرات كبيرة في القيادات، بعد الانتكاسات التي منيت بها القوات الحكومية أمام المتمردين في الأسبوع الماضي.