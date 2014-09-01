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وزير دفاع أوكرانيا يحذر من "حرب كبرى" مع روسيا

المصدر: كييف - فرانس برس، رويترز
آلية عسكرية تابعة للجيش الأوكراني
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حذر وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الاثنين، من "حرب كبرى" قال إنها اندلعت مع روسيا حول مستقبل بلاده، ما قد يسفر عن مقتل عشرات الآلاف.

وكتب فاليري جيلاتي في موقع "فيسبوك" أن "حرباً كبرى تقف أمام عتباتنا لم تر أوروبا مثيلاً لها منذ الحرب العالمية الثانية، للأسف فإن الخسائر في حرب كهذه ستقاس ليس بالمئات بل بالآلاف وعشرات الآلاف".

يأتي ذلك فيما قال الجيش الأوكراني إن قواته انسحبت من مطار لوجانسك الرئيسي في شرق البلاد بعد أن صدر لها الأمر بذلك، في حين اتهم الرئيس بترو بوروشينكو موسكو بشن "عدوان مباشر وعلني" على بلاده.

وذكر الجيش في بيان في وقت سابق أن المظليين الأوكرانيين يقاتلون كتيبة دبابات روسية من أجل السيطرة على المطار الواقع خارج المدينة، وهي معقل للانفصاليين على الحدود مع روسيا.

وقال الرئيس بوروشينكو في كلمة في الأكاديمية العسكرية في كييف إن تدخل روسيا المباشر في الحرب في شرق أوكرانيا ساهم في قلب ميزان القوة في أرض المعركة وكان السبب الرئيسي للانتكاسات الأخيرة.

وأضاف "عدوان علني ومباشر يشن على أوكرانيا من دولة مجاورة غير الوضع في منطقة الصراع جذرياً".

كلمات دالّة

#أوكرانيا, #كييف, #روسيا, #موسكو, #القرم, #انفصال القرم, #بوتين
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