اتهام مهندس معلومات يمني بالتجسس لمصلحة إسرائيل آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: عدن - رويترز

أكدت مصادر رسمية، الجمعة، أنه تم توجيه الاتهام لرجل في اليمن بالتجسس لحساب إسرائيل، وأنه ستجري محاكمته في مدينة عدن جنوب البلاد قريباً.



وذكرت الجريدة الرسمية لوزارة الدفاع، الجمعة، نقلاً عن مصادر قضائية، أن الرجل اعتقل منذ 3 أسابيع في مدينة تعز بعد مراقبته لفترة، وأنه يعمل مهندساً للكمبيوتر وعمره 24 عاماً.



وقال مصدر إنه نُقل إلى عدن، وبعد أن حقق معه ممثل للادعاء، وجه له الاتهام بأنه عميل يعمل لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).



وذكر المصدر لصحيفة "26 سبتمبر" أن القضية ستحال إلى المحكمة الجنائية في عدن خلال الأيام المقبلة.



وذكر التقرير أن المتهم سافر إلى عدة دول عربية، إضافة إلى إسرائيل.



وقال مسؤول أمني في عدن، طلب عدم نشر اسمه، إن الرجل كان يحمل بطاقتي هوية: إحداهما يمنية، والأخرى إسرائيلية.