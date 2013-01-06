سجن 5 من قاعدة اليمن بتهمة استهداف شخصيات عسكرية آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: صنعاء - فرانس برس

حكمت محكمة يمنية، الأحد، على خمسة عناصر من تنظيم القاعدة بالسجن بين 4 و10 سنوات بتهمة التخطيط لاستهداف مقار وشخصيات أمنية وعسكرية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.



وذكرت الوكالة أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء حكمت "بالسجن من 4 الى 10 سنوات بحق خمسة مدانين بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأفعال إجرامية تستهدف مصالح ومنشآت حكومية وقيادات عسكرية في عدد من المناطق".



كما حكمت المحكمة ذاتها على 6 متهمين آخرين في القضية نفسها بالاكتفاء بفترة السجن التي أمضوها والإفراج عنهم.



وكانت النيابة الجزائية المتخصصة وجّهت للمتهمين الـ11 تهمة "تشكيل عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة لمهاجمة المنشآت الحيوية والمعسكرات والسفارات الاجنبية واستهداف قيادات عسكرية وأمنية في عدد من محافظات الجمهورية".