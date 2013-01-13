الآلاف يحتشدون في عدن لاحياء ذكرى التسامح والتصالح الجنوبي

في مدينة عدن جنوب اليمن احتشد عشرات الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي لا حياء الذكرى السابعة للتسامح والتصالح الجنوبي.
ويأتي هذا الاحتفال تزامناً مع ذكرى أحداث الثالث عشر من يناير الدامية التي جرت في العام الف وتسعمئة وستة وثمانين.
هذا وقد وصلت الى عدن حشود كبيرة من مختلف المحافظات الجنوبية حيث سيجري الاحتفال في ساحة العروض ، فيما رفعت في صور القيادات الجنوبية واعلام الدولة الجنوبية.
وسيشارك في المهرجان قيادات في الحراك الجنوبي بينهم حسن باعوم وطارق الفضلي .
ويسعى الحراك الى التأكيد على وحدة الصف الجنوبي وتجاوز محنة أحداث يناير. وتأتي الاحتفالية في عدن تأتي في ذكرى 13 يناير الدامية في العام 1986.
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