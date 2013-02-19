مقتل 7 في تحطم مروحية للجيش قرب ساحة التغيير بصنعاء



أفاد مراسل قناة "العربية" في اليمن بمقتل سبعة أشخاص وإصابة عدد من الجرحى بعد سقوط طائرة مروحية عسكرية يمنية في الجهة الشرقية من ساحة التغيير وسط العاصمة صنعاء ولم تعرف بعد أسباب الحادث.

وأشار المراسل إلى أن المعلومات ما زالت متضاربة، ولم يصدر بيان رسمي حتى الآن عن الحادث، إلا أنه أكد انتشال سبع جثث محترقة من بينها طفلان، خاصة أن المروحية كانت تحلق فوق منطقة سكنية.

وأضاف أن الحادث وقع بعد أن اخترقت المروحية أحد المباني السكنية المكون من أربعة طوابق، مما يرجح أن أعداد الضحايا قد يزيد، مشيراً إلى أن قائد الطائرة قد يكون ضمن الضحايا.

