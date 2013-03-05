هجوم انتحاري في اليمن يقتل 12 شخصاً بمدينة لودر

قتل 12 شخصاً، على الأقل وجرح عدد آخر من أعضاء اللجان الشعبية في مدينة لودر بمحافظة أبين اليمنية، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت أحد مقار اللجان الشعبية في المدينة.

وأوضح شهود عيان أن انتحاريا قاد سيارته باتجاه المبنى، ولكن حراس المبنى أطلقوا عليه النار بكثافة، ما أدى إلى انفجارها قبل أن ترتطم بالمبنى.

وشاركت اللجان الشعبية إلى جانب الجيش والأمن في مقاتلة القاعدة حتى تمكنت من إخراجها من جميع مناطق أبين منتصف العام 2012.

هذا وتعيش اليمن حالة من التأزم السياسي، في ضوء إصرار فصيل متشدد في قوى الحراك الجنوبي، بزعامة على سالم البيض، على انفصال جنوب اليمن عن شماله، رغم دعوات الحوار الوطني من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تحت مظلة المبادرة الخليجية.

وشهدت عدن في الذكرى السنوية للثورة اليمنية، اشتباكات بين عناصر من الحراك الجنوبي والشرطة، أسفرت عن 3 أشخاص على الأقل.

وعلى إثر ذلك توجه الرئيس اليمني، إلى مدينة عدن، لتهدئة الأوضاع الملتهبة في تلك المدينة المهمة.