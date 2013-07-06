مقتل 3 من الشرطة اليمنية في هجوم بقنبلة بالعاصمة صنعاء

أعلن مصدر أمني يمني أن ثلاثة شرطيين قتلوا وأصيب رابع بجروح اليوم السبت في صنعاء في انفجار قنبلة يدوية الصنع.

وقال المسؤول نفسه إن العبوة كانت مخبأة في كيس بلاستيكي وموضوعة عند نقطة تفتيش للشرطة في شمال العاصمة اليمنية.

وقال المصدر نفسه إن الكيس انفجر عندما أراد الشرطيون التحقق من محتوياته.

وتابع المسؤول نفسه إن شرطيين قتلا على الفور ومزق الانفجار ساقي شرطيين آخرين توفي أحدهما بعد ذلك.

وأكد المصدر أن التحقيقات جارية لمحاولة تحديد المسؤولين عن التفجير.

المبعوث الأممي يدين العملية

من جهته دان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثة الخاص لليمن جمال بن عمر استهداف دورية أمنية في صنعاء معربا عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا .



وأكد بن عمر في بيان مقتضب تلقت العربية نسخة منه من صنعاء ثقته أن اليمنيين لن يسمحوا أن يؤدي ارتكاب أعمال إرهابية وعنف وتخريب إلى تقويظ العملية السياسية في اليمن وشدد على أن تعاون جميع الأطراف السياسية بانجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية وانجاح مؤتمر الحوار الوطني هو ضمانة لمواجهة جميع التحديات بما فيها الأمنية .