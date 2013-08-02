اشتباكات بين الحرس الرئاسي والجمهوري اليمني

أفاد مراسل "العربية" في صنعاء عن حدوث اشتباكات، بين الحرس الرئاسي وجنود محتجين من الحرس الجمهوري سابقا، في محيط القصر الرئاسي في صنعاء.

وأكدت مصادر مصادر أمنية وطبية إن أثنين على الاقل قتلا وأصيب خمسة آخرون في اشتباكات بين جنود كانوا موالين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وفصيل منافس بالجيش في صنعاء اليوم الجمعة.

وتجمع المئات من أعضاء قوات الحرس الجمهوري التي تم حلها في ارض للعروض العسكرية قرب القصر الرئاسي بالعاصمة للاحتجاج على ما وصفوه بإهمال القيادة الجديدة لهم.

وعلى الفور تم إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى دار الرئاسة كما استدعيت قوات من الشرطة العسكرية وقوات مكافحة الشغب لتفرقة الجنود المحتجين الذي يقدر عددهم بـ 200 إلى 400 جندي، يذكر أنه تم فض الاشتباكات في الوقت الحالي.



