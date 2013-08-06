الكشف عن 25 عنصراً من القاعدة خططوا لهجمات باليمن

أفاد مراسل قناة "العربية" في اليمن أن سلطات الأمن اليمنية أعلنت قائمة بأسماء 25 عنصراً إرهابياً من تنظيم القاعدة قالت إنهم يخططون لشن هجمات إرهابية أواخر شهر رمضان وخلال إجازة عيد الفطر تستهدف منشآت ومقار عامة، في عدد من المحافظات اليمنية.

وأعلن مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية اليمنية العليا عن رصد مبلغ 5 ملايين ريال مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد العناصر المعلن عنها، وأبرز المطلوبين السعوديان إبراهيم سليمان محمد الربيش وإبراهيم حسن العسيري، واليمنيون جلال محسن منصور بلعيد ويحي محمد ناصر سنهوب، وصالح هادي التيس.

وأكد المصدر الأمني "أن هذه العناصر تعد من أخطر العناصر التي شاركت في الكثير من العمليات الإرهابية والاغتيالات التي استهدفت عشرات من ضباط وجنود الجيش والأمن ومواطنين أبرياء".

وأهابت اللجنة الأمنية اليمنية بالمواطنين مساعدة أجهزة الأمن في الإبلاغ عن العناصر الإرهابية المعلن عنها وأي عناصر مشبوهة، وأكدت اللجنة أنه ستتم متابعة وضبط كل من يرتبط بتلك العناصر الإرهابية المتطرفة وتقديمهم للقضاء.

ويأتي إعلان السلطات اليمنية لأسماء 25 إرهابياً من القاعدة بعد مرور يومين على إغلاق 4 سفارات غربية في صنعاء ولمدد مختلفة أقصاها 10 أغسطس/آب الجاري.