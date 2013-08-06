مقتل 4 عناصر من القاعدة بغارة من طائرة بدون طيار باليمن

أفاد مراسل قناة "العربية" في اليمن بأن أربعة من عناصر القاعدة لقوا مصرعهم في محافظة مأرب اليمنية بغارة جوية شنتها طائرة بدون طيار مساء الاثنين 5 أغسطس/آب، حيث استهدفت بأربعة صواريخ سيارة كانوا يستقلونها في آل شبوان بمنطقة وادي عبيدة شرق مدينة مأرب.

وأكدت مصادر قبلية أن أربعة صواريخ استهدفت السيارة وحولتها إلى كتلة من اللهب، وأدت إلى مقتل عناصر القاعدة الأربعة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم التعرف إلى اثنين منهم، وهما صالح التيس الوائلي، وهو أحد العناصر الخمسة والعشرين الذين أعلنت السلطات اليمنية أسماءهم وقالت إنهم يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في عدة محافظات يمنية مع نهاية رمضان وخلال إجازة العيد، والشخص الثاني يدعى صالح علي قوطي.

ويأتي إعلان السلطات اليمنية لأسماء 25 إرهابياً من القاعدة بعد مرور يومين على إغلاق 4 سفارات غربية في صنعاء ولمدد مختلفة أقصاها 10 أغسطس/آب الجاري.

ومشكلة الأمن في اليمن مثار قلق دولي، لأن جناح القاعدة في جزيرة العرب يتخذ من البلاد مقراً له.

وقد أمرت وزارة الداخلية اليمنية المسؤولين بتعزيز الأمن في الموانئ والمطارات والمؤسسات الحيوية وخطوط أنابيب النفط والكهرباء خلال عطلة عيد الفطر.

كما أمرت بتشديد عمليات التفتيش عند مداخل المدن لمنع تهريب السلاح.