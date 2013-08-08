اليمن: إحباط مؤامرة من القاعدة للسيطرة على منشآت نفطية

أحبطت قوات الأمن اليمنية مؤامرة لتنظيم القاعدة للسيطرة على منشآت للنفط والغاز في عاصمة إحدى المحافظات في شرق البلاد، حسب ما أكده مسؤول حكومي الأربعاء.



وقال راجح بادي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة إن المؤامرة تضمنت اقتحام عشرات من متشددي تنظيم القاعدة وهم يرتدون زي قوات الجيش اليمنية المنشآت ليل الأحد الموافق 27 رمضان والسيطرة عليها.

وتشهد اليمن حالياً استنفارا أمنيا في ظل المخاوف من هجوم محتمل وشيك.

وكانت العديد من البعثات الديبلوماسية الأجنبية، وعلى رأسها الأميركية والبريطانية والفرنسية، قد أغلقت أبوابها وأجلت موظفيها من صنعاء، تخوفا من تهديدات للقاعدة.

وفي سياق آخر، أعلن مسؤولون قبليون مقتل سبعة أشخاص يعتقد انهم أعضاء في تنظيم القاعدة فجر اليوم الأربعاء في غارة شنتها طائرة بدون طيار أميركية على الأرجح في جنوب اليمن.



وقال أحد هذه المصادر إن الغارة "استهدفت سيارتين تتبعان للقاعدة أثناء مرورهما في بلدة نصاب مما أدى إلى تدمير السيارتين ومقتل سبعة من عناصر التنظيم".



وكان أربعة عناصر يشتبه بانتمائهم الى تنظيم القاعدة قتلوا قبيل فجر الثلاثاء في غارة شنتها طائرة أميركية بدون طيار في منطقة مأرب شرق صنعاء على حسب ما أفاد مسؤول قبلي.

