"القاعدة" تتبنى الهجوم على وزارة الدفاع اليمنية

تبنى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الجمعة، الهجوم على مجمع وزارة الدفاع اليمنية الذي أوقع 57 قتيلاً، أمس الخميس، في بيان نشره فرعه الإعلامي.

وأعلنت القاعدة على موقع "تويتر" أنه تم توجيه "ضربة قاسية" لوزارة الدفاع اليمنية "بعدما ثبت لدى المجاهدين أن المجمع يحوي غرفاً للتحكم بالطائرات بدون طيار، ويتواجد فيه عدد من الخبراء الأميركيين".

هذا وقالت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم الجمعة، إنها استعادت السيطرة بالكامل على مجمع الوزارة في صنعاء بعد أن هاجمه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة ما أسفر عن سقوط 57 قتيلاً بينهم أطباء وممرضون أجانب.

وأضافت الوزارة في بيان أن القوات اليمنية قتلت 11 من المهاجمين.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول دفاعي أميركي كبير أن الجيش الأميركي رفع حالة التأهب الإقليمية في صفوف قواته بعد هجمات منسقة دامية على وزارة الدفاع اليمنية.

وقتل في الهجوم الخميس، 57 شخصاً، وأصيب 167 في أسوأ هجوم منفرد للمتشددين في اليمن منذ 18 شهراً.

وقال المسؤول الأميركي، الذي تحدث طالباً عدم نشر اسمه، إن "جيش الولايات المتحدة مستعد تماماً لدعم شركائنا اليمنيين في أعقاب الهجوم".

وإلى ذلك، تجددت الاشتباكات في محيط مجمع الدفاع الوطني في صنعاء صباح الجمعة، فيما أكد شهود عيان سماع دوي انفجارات في المنطقة.

واستمر البحث جارياً عن عناصر مسلحة فوق أسطح المباني المجاورة للمجمع لتطهير المنطقة، وسط غموض يكتنف تفاصيل عملية الهجوم انتظاراً لنتائج التحقيقات.