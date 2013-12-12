مشاهد تظهر انفجار سيارة قرب مستشفى الدفاع باليمن

بث التلفزيون الحكومي في اليمن مشاهد للهجوم الإرهابي الذي وقع الخميس الماضي على المستشفى العسكري في مجمع وزارة الدفاع في صنعاء.

وقد رصدت كاميرات المستشفى والوزارة لحظات دخول السيارة المفخخة التي يقودها انتحاري وانفجارها قرب المستشفى، كما تم عرض مشاهد مروعة لعمليات القتل التي قام بها المسلحون الذين يرتدون زياً عسكرياً ضد الأطباء والمرضى وكل من قابلهم.

كما تظهر اللقطات مشاهد قتل المسلحين لطبيبة وممرضة فلبينيتين كانتا تبحثان عن مخبأ، ومسلح آخر يرمي قنبلة على مجموعة من المواطنين داخل المستشفى.

وتجتاح صنعاء موجة هلع من السيارات المفخخة مع انتشار شائعات حول هجمات دامية متوقعة، فيما اغلقت الأمم المتحدة مكاتبها في العاصمة اليمنية.

وظلت السفارات الأجنبية مفتوحة كالمعتاد، وأغلقت نسبة كبيرة من المحلات التجارية أبوابها، اليوم الخميس، في صنعاء التي بدت الحركة فيها مشلولة. وتعاظمت مخاوف السكان مع انتشار الشائعات حول تفجيرات متوقعة بسيارات مفخخة.



وكانت مصادر أمنية قالت سابقاً إنه في أعقاب الهجوم الدامي الذي استهدف مجمع وزارة الدفاع الخميس، فككت السلطات الأمنية عبوتين في سيارتين مفخختين فيما تتابع البحث عن خمس سيارات مفخخة.

