مقتل 4 بينهم ضابط في قتال بين الجيش اليمني والقبائل

أفادت مصادر قبلية ومحلية بأن 4 أشخاص قتلوا، الجمعة، بينهم ضابط برتبة عقيد في اشتباكات بين الجيش اليمني ومسلحين قبليين في منطقة وادي عبيدة التابعة لمحافظة مأرب في وسط البلاد.

وذكر مصدر قبلي أن "الجيش اليمني ينفذ منذ الصباح هجوماً على مسلحين قبليين من آل شبوان بوادي عبيدة شرق مدينة مأرب، بعد أن منعوا الفرق الفنية من إصلاح أنبوب النفط" الذي تعرّض للتخريب قبل أسبوعين في المنطقة نفسها.

كما دارت اشتباكات بين الجيش والقبائل المسلحة، واستخدم الجيش في هذه المعارك صواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات.

وقال مصدر محلي إن الجيش "تقدم نحو البلدة لتأمين منطقة انفجار الأنبوب وتمكين الفرق الفنية من إعادة إصلاحه".

وأفادت مصادر قبلية ومحلية متطابقة بمقتل 3 مسلحين من رجال القبائل وضابط في الجيش برتبة عقيد، وسط توقعات بسقوط المزيد من أفراد الجيش في هذه المعارك.

وتشهد منطقة وادي عبيدة توترات منذ أشهر بين القبائل والسلطات، خصوصاً بسبب تعرض الأنبوب الذي ينقل النفط من مأرب الى شواطئ البحر الأحمر بشكل مستمر للتخريب في هذه المنطقة.