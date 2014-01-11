وقف إطلاق نار شامل بين الحوثيين وسلفيي دماج باليمن

أعلنت جماعة الحوثي وسلفيو دماج في محافظة صعدة شمال اليمن عن التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار الشامل بينهما في منطقة دماج، نقلا عن قناة العربية، السبت.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار المذكور الساعة التاسعة من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

كما سمح الجانبان بدخول مراقبين فورا إلى منطقة الصراع تمهيدا للخطوات التنفيذية التي ستبدأ في الميدان، السبت.

وأوضح بلاغ مشترك عن الطرفين أن الاتفاق جاء استجابة لنداء السلام الذي أطلقه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وثمرة لجهود اللجنة الرئاسية والعسكرية والنيابية والوساطات الاجتماعية والقبلية.