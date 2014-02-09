الحوثيون يخرجون مسلحيهم من أرحب شمال صنعاء

بدأ الحوثيون، الأحد، سحب مسلحيهم من منطقة أرحب شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء، بعد توقيع اتفاق هدنة مع القبائل هناك، من خلال لجنة وساطة رئاسية لوقف إطلاق النار.

وقام المسلحون من الجانبين المتنازعين بفتح الطرقات وإخلاء المتاريس وتسليم المواقع التي كانت تحت سيطرتهم للجيش اليمني.

كما شرعت العناصر الغريبة عن المنطقة في الانسحاب، مع التأكيد على مبدأ الإخاء والتعايش بين الجميع.

وأكدت مصادر قريبة من لجنة الوساطة أن اللواء علي الجائفي قائد قوات الاحتياط، الذي ترأس لجنة الوساطة، أبلغ الطرفين أن الجيش اليمني سيفرض سيادة الدولة على المنطقة، وسيواجه أي طرف يخل بالاتفاق أو يرفض تنفيذ بنوده كاملة.

وفي تطور عاجل، قُتل 3، بينهم انتحاري وضابط في الشرطة اليمنية برتبة عقيد، في هجوم ضرب بالقرب من مقر وزارة النفط اليمنية.