اليمن يعلن دولة اتحادية ويحرم الحوثيين من منفذ بحري

أعلنت لجنة الأقاليم التي شكلها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الإعلان في صنعاء عن تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم في دولة اتحادية، الأمر الذي يحرم الحوثيين من منفذ بحري.

وتم التوافق على قيام الأقاليم الستة وفقاً للمعايير العلمية والأمنية، حيث سيشمل الإقليم الأول: المهرة، وحضرموت، وشبوة، وسقطرى، ويسمى إقليم حضرموت وعاصمته المكلا.

أما الإقليم الثاني فيشمل: الجوف، ومأرب والبيضاء، ويسمى إقليم سبأ، وعاصمته سبأ، والإقليم الثالث: عدن، وأبين، ولحج، والضالع، ويسمى إقليم عدن وعاصمته عدن.

والإقليم الرابع سيشمل: تعز، وأب، ويسمى إقليم الجند وعاصمته تعز، والإقليم الخامس سيشمل: صعدة، وصنعاء، وعمران، وذمار، ويسمى إقليم أزال وعاصمته صنعاء.

أما الإقليم السادس فسيشمل: الحديدة، وريمة، والمحويت، وحجة، ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة.