مطالبات يمنية بإجبار الحوثيين لنزع السلاح وتشكيل حزب

أعلن زعماء قبائل وعلماء دين يمنيون عن تشكيل لجنة تضم قرابة 60 شخصية من علماء ومشايخ اليمن، لمقابلة الرئيس عبد ربه منصور هادي ومطالبته بفرض سيادة الدولة على كل شبر من أراضي اليمن، وإيقاف الحروب القائمة في بعض المناطق اليمنية.

وطالب المشايخ بإجبار الحوثيين على تسليم أسلحتهم الثقيلة، وتشكيل حزب سياسي لهم، في ختام اجتماع قبلي بصنعاء في منزل زعيم قبيلة حاشد الشيخ صادق الأحمر، وحذر الاجتماع من حرب أهلية إذا تجاهلت الدولة واجبها في حماية المواطنين.

واعتمدت اللجنة المكلفة تحديد الأقاليم في اليمن التي تقرر انشاؤها في الحوار الوطني صيغة من ستة أقاليم: اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء اليمنية.

وذكرت اللجنة أنها اعتمدت الأقاليم الستة بأعلى درجة من التوافق والتقارب واعتماد الأسس العلمية بين أعضاء اللجنة التي يرأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي.