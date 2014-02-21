اليمن يحبط مخططاً إرهابياً يستهدف مصالحه الحيوية

أحبطت القوات الأمنية في اليمن مخططاً لعمليات إرهابية تستهدف عدداً من المؤسسات والمصالح الحيوية في البلاد.

وأكد مصدر أمني مسؤول في اللجنة الأمنية العليا القبض على عدد من العناصر الإرهابية الخطرة، مشيراً إلى أن هذه العناصر تخطط لاستهداف مصالح ومنشآت هامة في صنعاء، فضلاً عن تورطها في اغتيالات طالت عدداً من الشخصيات ورجال الجيش والأمن والأجانب.

وكانت السلطات اليمنية أعلنت الاثنين في 17 فبراير إحباط هجوم لتنظيم القاعدة على مصافي عدن في جنوب اليمن واعتقال 27 شخصاً يشتبه بانتمائهم للتنظيم المتطرف.

ونقل موقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع عن نائب مدير أمن محافظة عدن العميد نجيب المغلس قوله إن "الأجهزة الأمنية تمكنت فجر السبت الماضي من إفشال هجوم إرهابي لعناصر من تنظيم القاعدة على مصافي عدن".

وأضاف المغلس أن "اجهزة الأمن وبالتعاون والتنسيق مع الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة في مديرية البريقا، أحبطت الهجوم حيث ألقت القبض على ستة إرهابيين كانوا يستقلون سيارة هيلوكس في طريقهم إلى المصافي لتنفيذ الهجوم الإرهابي وبحوزتهم أسلحة".

كما ذكر أنه "تم ضبط عدد آخر من عناصر التنظيم ليصل إجمالي من تم ضبطهم في العملية إلى 27 إرهابيا، بينهم عدد من قيادات التنظيم يجري حالياً التحقيق معهم".

وغالباً ما تتعرض المنشآت النفطية في اليمن لهجمات، بما في ذلك أنابيب النفط والغاز.

وأعلن وزير النفط أن الهجمات على المنشآت النفطية أسفرت عن خسائر تقدر بـ4.75 مليار دولار بين مارس 2011 ومارس 2013.