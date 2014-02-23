مسلحون يفرجون عن طبيبة تشيكية خطفوها في اليمن

أكدت مصادر أمنية، اليوم الأحد، إطلاق سراح طبيبة تشيكية بعد ساعات من خطفها على يد مسلحين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت المصادر أن الطبيبة كانت متوجهة إلى عملها في مستشفى خاص عندما قطع المهاجمون المسلحون طريقها بسيارتهم وخطفوها. وهي ثالث أجنبية تخطف هذا الشهر.

وقالت المصادر إن الخاطفين أفرجوا عن الطبيبة دون أن تلحق بها أضرار وتركوها على طريق رئيسي شرق العاصمة، مضيفة أنها عادت إلى منزلها بمفردها. ولم تتضح على الفور أسباب خطفها ثم الإفراج عنها.

ويسلط الحادث الضوء على تدهور الأمن في اليمن، ويأتي في أعقاب خطف عامل نفط بريطاني على أيدي مسلحين مجهولين، وقيام رجال قبائل يمنيين بخطف مواطن ألماني للضغط من أجل إطلاق سراح أقارب لهم من المعتقلين.

وقتل ضابط مخابرات أمس السبت برصاص متشددين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في محافظة شبوة بجنوب اليمن.

وقال مصدر أمني إن مسلحين قتلوا العقيد أحمد هاشم في مدينة عتق.