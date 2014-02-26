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مجلس الأمن يعاقب معارضي التسوية باليمن

المصدر: دبي - قناة العربية
اجتماع مجلس الأمن الدولي حول اليمن
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وافق مجلس الأمن، في اجتماعه اليوم الأربعاء، بالإجماع على قرار معاقبة معوقي عملية التسوية في اليمن.

وطالب مجلس الأمن، اليمنيين بالالتزام بالتسوية بعد رحيل نظام الرئيس السابق، علي عبدالله صالح.

وأيد المندوبان الأميركي والفرنسي في كلمتيهما القرار الصادر من المجلس.

وقال المندوب اليمني في مجلس الأمن الدولي إن "التسوية السياسية جنبت البلاد مخاطر الحرب الأهلية".

وأكد المندوب أن "أي تسوية سياسية يجب أن تأتي في إطار وحدة أراضي البلاد"، مشيرا إلى "ضرورة الدعم الدولي" لجهود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وأضاف أن الحوار الوطني الشامل الذي انتهى مؤخرا أتاح مناقشة الرأي والرأي الآخر، موضحا أن اليمن يسير وفق بنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية الحالية.

كلمات دالّة

#اليمن, #مجلس الأمن, #معاقبة

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