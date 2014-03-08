إقالة وزير الداخلية اليمني ورئيس جهاز الأمن السياسي

أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اليمن عيّن أمس الجمعة وزيرين جديدين للنفط والداخلية، وذلك بعد سلسلة هجمات عنيفة على أهداف أمنية ومنشآت نفطية.

وقالت الوكالة إن خالد محفوظ بحاح تولى حقيبة النفط والمعادن، بينما أصبح عبده حسين الترب وزيراً للداخلية. كما تم تعيين رئيس جديد للجهاز المركزي للأمن السياسي.

ويواجه الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي حملة من جانب تنظيم القاعدة، ومطالب للانفصاليين الجنوبيين بالاستقلال، وتمرداً للحوثيين الشيعة الذين يسعون لتوسيع نطاق سيطرتهم على الشمال.

وتتكرر هجمات المتشددين أو رجال القبائل الغاضبين على خطوط أنابيب النفط.

وفي يناير اختتمت الفصائل السياسية اليمنية محادثات للمصالحة الوطنية استمرت عشرة أشهر بالاتفاق على تحويل اليمن إلى دولة اتحادية، وحددت مبادئ دستور جديد تجري على أساسه الانتخابات الجديدة المتوقعة العام القادم.

وأمهلت الفصائل السياسية هادي عاما إضافيا بعد تأجيلات شهدتها عملية التحول الديمقراطي.

وسرعان ما واجهت خطة تحويل اليمن إلى دولة اتحادية من ست مناطق، صعوبات حيث يحتج عليها الانفصاليون الجنوبيون والحوثيون.