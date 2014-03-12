قتيلان من القاعدة في غارة لطائرة بدون طيار في اليمن

أفادت مصادر قبلية بأن قيادياً ميدانياً في تنظيم القاعدة قتل مع مرافقه في غارة نفذتها، الأربعاء، طائرة من دون طيار يرجح أنها أميركية في محافظة الجوف شمال اليمن.

وذكرت المصادر أن الغارة استهدفت سيارة كان فيها معجب بن عزيز بن هضبان، وهو من القادة الميدانيين للتنظيم، وقضى بن هضبان مع مرافقه علي حسن بن هضبان.

واستهدفت السيارة بينما كانت في جبل جامع بمنطقة المهامشة في محافظة الجوف.

وتأتي الغارة بعد أن قتل 4 عناصر مفترضين من تنظيم القاعدة، ليل الاثنين، بينهم قائدان محليان في غارة نفذتها طائرة من دون طيار في محافظة مأرب شرق صنعاء.

والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يملك هذه الطائرات في المنطقة، واستخدمت بشكل مكثف العام الماضي لدعم السلطات اليمنية في محاربة القاعدة، ما أسفر عن مقتل العشرات الذين يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف.

وكان 4 عناصر من تنظيم القاعدة، بينهم قيادي عائد من العراق، قتلوا في وقت سابق هذا الشهر في غارة نفذتها طائرة من دون طيار في محافظة الجوف شمال اليمن.

كما أسفر هجوم بطائرة من دون طيار في 12 ديسمبر عن مقتل مدنيين في وسط اليمن، وأثار إدانات في البلاد ومن منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأعربت "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها، داعية الحكومة الأميركية إلى التحقيق في الغارة، وإثر هذا الخطأ صوت البرلمان اليمني على حظر الهجمات بطائرات من دون طيار.