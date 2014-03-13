هدنة وتبادل أسرى بين الجيش اليمني والحراك الجنوبي

تبادل الجيش اليمني والحراك الجنوبي عشرات الأسرى، واتفقوا على هدنة، اليوم الخميس، في مدينة الضالع، التي تعد أبرز معاقل الحراك الجنوبي اليمني.

وقال مسؤول عسكري إن "مشائخ وأعيان الضالع" سلموا اللجنة الرئاسية، التي يقودها نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، الجنود الأسرى المحتجزين لدى أنصار الحراك الجنوبي، والبالغ عددهم 30 جنديا، مقابل إفراج السلطات عن 37 من الانفصاليين.

وأكد المسؤول أن "الطرفين اتفقا على التزام على وقف إطلاق النار، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في الضالع، خصوصا أنها شهدت شللا شبه تام خلال الثلاثة الأشهر الماضية".

وقال ناشطون في الحراك الجنوبي إن من بين إجراءات الهدنة إزالة الحواجز التي أقامها ناشطو الحراك، والنقاط العسكرية التي أقامها الجيش.

وفي 6 مارس، أجلت السلطات اليمنية زيارة لبعثة إنسانية دولية إلى مدينة الضالع المضطربة لأسباب أمنية.