مسيرة حاشدة للحوثيين تتقدم نحو صنعاء بلا قتال

وسط إجراءات عسكرية وأمنية كثيفة، وبعد مفاوضات لم تخلُ من التحدي ثم التعهد بعدم إحداث عنف أو فوضى، تمكن الحوثيون من حشد آلاف من أنصارهم وحلفائهم من رجال القبائل وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في تظاهرة مسلحة، والدخول بهم إلى مدينة عمران لتسجيل تقدم جديد للحوثيين في اتجاه صنعاء، ولكن هذه المرة من دون قتال.

وقال حسين الغولي، أحد رجال قبائل الغولة: "مطالبنا إسقاط الحكومة الفاسدة، وإسقاط الفاسدين في محافظة عمران".

وهتف متظاهرون: "يا حكومة الفساد، يا منظومة الفساد، يكفي حزبية وعناد". وحملوا يافطات كتبت عليها عبارات مختلفة منها: "نهب الثروات والفساد والمحسوبية أبرز صفات حكومة الفساد".

وتداخلت الهتافات المطالبة بدولة مدنية مع صور السلاح في تظاهرة وصفت بالسلمية لجماعة لا تزال تعتمد على قوة السلاح في توسعها.

ويرى مراقبون أن الحوثيين وجهوا بهذه التظاهرة رسائل متعددة المعاني والأهداف إلى القيادة الانتقالية اليمنية، وإلى قوى سياسية ومراكز قوى يعتقد أنها حليفة للرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي.

كما أن هذه التظاهرة تأتي بعد دخول الحوثيين منطقة همدان وتدمير منازل لقبليين محسوبين على حزب الإصلاح، وسط أنباء عن وجود مخطط لإسقاط مدينة عمران.

ويؤشر حجم ونوعية المشاركين في التظاهرة إلى أن جماعة الحوثي أصبحت تتحرك في إطار تحالف قبلي وسياسي يمكنها من التوسع والوصول إلى صنعاء بكل الوسائل.

ويرى سياسيون أن نجاح الحوثيين في تسيير تظاهرة مسلحة بهذا الحجم والدخول بها إلى مدينة عمران، يمثل نصراً جديداً ومنعطفاً خطيراً في المشهد السياسي اليمني، يفرض على بقية القوى مراجعة مواقفها ووضعيتها قبل السقوط في المجهول.