اليمن: 12 قتيلاً في اشتباكات بمدينة عمران

قتل 12 شخصاً بينهم شرطيان، و8 جرحى من جماعة الحوثيين، السبت، في اشتباك بين الحوثيين وبين قوات الأمن اليمنية عند المدخل الشمالي لمدينة عمران شمال صنعاء، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

وثارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، فيما أفاد شهود عيان أن الحوثيين كانوا بصدد تسيير مسيرة مسلحة إلى داخل المدينة.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحم الحوثيون المدخل الشمالي لمدينة عمران، واستولوا على معدات وآليات عسكرية.

وتمكن الحوثيون، السبت الماضي، من حشد آلاف من أنصارهم وحلفائهم من رجال القبائل وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في تظاهرة مسلحة، والدخول بهم إلى مدينة عمران. وطالب المتظاهرون بمكافحة وإسقاط الفساد في البلاد، على حد تعبيرهم.



