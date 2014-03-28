مقتل ضابطين في الجيش واثنين من القاعدة في اليمن

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل ضابطين في الجيش واثنين من عناصر القاعدة خلال اشتباك، اليوم الجمعة، في محافظة الضالع في جنوب البلاد.



وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن "اثنين من عناصر تنظيم القاعدة قتلا في عملية دهم نفذتها وحدة المهام الخاصة في مدينة دمت بمحافظة الضالع فجر الجمعة".



ونقلت عن مدير عام مديرية دمت سلطان فاضل قوله إن الوحدة "داهمت العناصر في شقة في حارة المواصلات ووقعت اشتباكات، ما أدى إلى استشهاد الرائد هاني همدان وصف الضابط صلاح علي الفقيه".



وأكد مصدر مسؤول أن عناصر مسلحة استأجرت وحدة سكنية قبل أسبوع "لتنفيذ مخطط إرهابي، حيث تم رصدهم ومراقبتهم ومداهمة الموقع المذكور".

وخلال الأشهر القليلة الماضية وقعت أعمال عنف متلاحقة في الضالع، وهي معقل لانفصاليين يطالبون بعودة اليمن الجنوبي، وهي جمهورية اشتراكية انضمت إلى الشمال عام 1990.

وشهدت محافظة الضالع اشتباكات متكررة لكنها محدودة بين رجال مسلحين والقوات الحكومية منذ أواخر ديسمبر، حين سقطت قذيفة أطلقتها القوات الحكومية على جنازة يشارك فيها انفصاليون، مما أدى إلى مقتل 15 شخصاً من بينهم أطفال.