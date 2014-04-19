مقتل 13 من المتشددين بغارة جوية وسط اليمن

قالت مصادر أمنية وقبلية إن غارة جوية قتلت 13 ممن يشتبه بأنهم من متشددي تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء بوسط اليمن، اليوم السبت.

وذكرت مصادر قبلية أن طائرة بلا طيار كانت تحلق فوق المنطقة لأيام، وتابعت أن الطائرة قصفت سيارتين في وقت مبكر من صباح، السبت، وأن من يشتبه بأنهم متشددون من تنظيم القاعدة كانوا بداخل السيارتين، مضيفة أن ثلاثة مدنيين كانوا في سيارة مجاورة قتلوا أيضاً.

وقال مصدر أمني لرويترز: "استهدفت غارة جوية سيارتين كانتا تقلان من يشتبه بأنهم متشددون من تنظيم القاعدة، وقتلت 13 منهم في منطقة الصومعة في البيضاء".

وصعدت الولايات المتحدة من هجماتها بطائرات بلا طيار ضمن حملة ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتمركز في اليمن، والذي تعتبره واشنطن أحد أخطر أجنحة تنظيم القاعدة.

وتعتبر اليمن من بين عدد من الدول تعترف الولايات المتحدة باستخدام طائرات بلا طيار بها، غير أنها لا تعلق على هذه الأنشطة.

وكان مصدر أمني قد صرح الأسبوع الماضي أن متشددين من القاعدة قتلوا بالرصاص وكيل محافظة البيضاء أثناء مغادرته لمنزله.