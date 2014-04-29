مقتل 4 جنود و5 من عناصر "القاعدة" جنوب اليمن

أفاد مراسل قناة "العربية" بالعاصمة اليمنية صنعاء بمقتل خمسة عناصر من "القاعدة" وأربعة جنود من الوحدات اليمنية الخاصة في محور عزامن بمحافظة شبوة، وذلك بعد إطلاق الجيش اليمني لحملة عسكرية ضد التنظيم المتشدد.

هذا ودعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى تضافر الجهود الشعبية والأمنية لمواجهة عناصر تنظيم "القاعدة".

وأكد الرئيس اليمني أثناء حضوره حفل تخرج عدد من الضباط والأكاديميين في الشرطة أن 70% من عناصر "القاعدة" ليسوا يمنيين.

وكشف الرئيس هادي عن وجود العشرات من جثث عناصر القاعدة تحتفظ بها السلطات اليمنية من جنسيات أسترالية وبرازيلية وهولندية وجنسيات عربية لم يكشف عنها.

وبالتزامن مع الحملة العسكرية التي يقوم بها الجيش اليمني ضد عناصر تنظيم "القاعدة" في محافظة شبوة وأبين، شهدت العاصمة اليمنية صنعاء اليوم إجراءات أمنية مشددة.

وقد أعلنت الداخلية اليمنية عن هذه الإجراءات لملاحقة عناصر التنظيم في العاصمة صنعاء والمناطق المجاورة لها.