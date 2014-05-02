الجيش اليمني والقاعدة: التحول من الدفاع إلى الهجوم

دخل اليمن مرحلة جديدة في حربه على الإرهاب من خلال العملية العسكرية الشاملة ضد عناصر القاعدة في أبين وشبوة اللتين حشد فيهما آلافا من قوات الجيش والأمن، وانتقل إلى مرحلة الهجوم الشامل على القاعدة في أوكارها، بالإضافة إلى حشد الدعم الشعبي ومشاركة اللجان الشعبية في القتال والحرص على تحييد القبائل ومنعها من مساعدة عناصر القاعدة في الحصول على أي ملاذات آمنة بما يساعد على تضييق الخناق على التنظيم.

ويقول فارس السقاف: مستشار الرئيس هادي ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية: "الحاصل أن القاعدة دائما تغتال وتهاجم معسكرات ومراكز وهيئات حكومية وتهدد حتى وصلت إلى ثمة السلطة والقيادة في اليمن فكان لابد من مواجهتها".

ويتابع: "لا أظن أن ردات الفعل من القاعدة ستكون أقسى مما كان في السابق".

ويؤكد قائد عسكري ميداني من جبهة المحفد أنه "مطلب شعبي كبير أن نلاحق عناصر القاعدة".

وأعطت الأيام الأولى من القتال مؤشرات إيجابية بشأن نجاح العملية العسكرية حيث تمكن الجيش من الدخول لأول مرة إلى مناطق جبلية كانت محرمة عليه وتمثل معاقل ذات أهمية كبيرة للقاعدة في التدريب والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في أنحاء مختلفة من اليمن وربما في الخارج، لكن هذا التقدم لم يضعف تنظيم القاعدة بعد أو يمنعه من تحريك خلايا نائمة تابعة له أو شن هجمات في مناطق خارج ساحة المواجهات العسكرية.

ويرى علي سيف حسن رئيس المنتدى السياسي اليمني أن "مواجهة القاعدة تستلزم حربا طويلة"، مشيرا إلى أن العملية التي ينفذها الجيش اليمني تتميز بحسن الإعداد.

وأضاف أن بناء حكومة رشيدة ومحاربة الفساد ضرورية لمخاطبة المجتمع الدولي والحصول على التأييد والمساعدات.

ويوصف تنظيم القاعدة في اليمن بأنه أشد عدوانية وأكثر خطرا على الأمن الدولي وقد ألحق أكبر الضرر باقتصاد اليمن خلال السنوات الماضية، إلى جانب الفساد الذي لم تبرأ منه حكومة الوفاق وأوصل الأوضاع إلى حافة الهاوية، حيث تشير تقارير دولية إلى أن الحكومة لن تكون قادرة على دفع مرتبات الموظفين في غضون بضعة أشهر. ومن هذا المنطلق مثل قتال القاعدة أولوية للحد من انهيار الأوضاع وحماية العملية السياسية، ووضع المعرقلين تحت طائلة العقاب الدولي.



وتشدد الصحافية اليمنية نبيلة الحكيمي على ضرورة القضاء على الإرهاب في اليمن للحد من تأثيراته السلبية على المجتمع.

ولاشك في أن مستوى التفاعل الشعبي والدعم الذي يحظى به الجيش والأمن في حربهما على القاعدة هذه المرة يعبر عن إحساس اليمنيين بحجم الضرر الذي لحق بهم نتيجة أعمال القاعدة في الآونة الأخيرة.