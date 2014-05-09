6 قتلى في اشتباك بين الجيش اليمني والقاعدة

سقط 6 قتلى وعدد من الجرحى في اشتباكات بين قوات الجيش اليمني والقاعدة، اليوم الجمعة، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وفي تطور آخر، صرح مصدر أمني مسؤول بأن 11 شرطياً من قوة حماية المنشآت وكبار الشخصيات أصيبوا اليوم الجمعة في اليمن في انفجار حافلة كانت تقلهم في حي يضم السفارتين البريطانية والقطرية في شرق صنعاء.

وذكر المصدر، أن الانفجار الذي يتزامن مع استمرار الحملة العسكرية ضد القاعدة في جنوب البلاد، أسفر عن سقوط جرحى، بينهم ستة إصابتهم خطيرة.

وقال المصدر إن الانفجار، الذي لم يتضح ما إذا كان مصدره عبوة مزروعة في الحافلة أو خارجها، وقع عند مرور الحافلة في حي نقم في شرق صنعاء قادمة من فندق موفنبيك الذي يحتضن عموما اجتماعات لكبار الشخصيات.

وكانت السلطات اليمنية شددت التدابير الأمنية في صنعاء تخوفا من حصول هجمات تشنها القاعدة انتقاما للحملة التي يتابعها الجيش ضدها في الجنوب، خصوصا في محافظتي ابين وشبوة.

وتمكن الجيش من استعادة السيطرة على مدينة عزان التي كانت تعد معقل التنظيم المتطرف في شبوة.

وتوعد وزير الدفاع اليمني في تصريحات نشرت، اليوم الجمعة، بمتابعة الحملة التي أطلقت في 29 أبريل، وأسفرت عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم، بينهم قياديون أجانب.