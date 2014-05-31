15 قتيلاً في أحدث مواجهات الجيش اليمني والحوثيين

قالت مصادر أمنية ومحلية في محافظة عمران إلى الشمال من العاصمة صنعاء، إن 15 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب العشرات خلال مواجهات عنيفة شهدتها الساعات الأربع والعشرون الماضية بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي.

ولفتت المصادر إلى أن من بين القتلى 11 مسلحاً حوثياً، و4 جنود من أفراد اللواء 310 التابع للجيش، فيما جرح العشرات من الطرفين خلال المواجهات التي شهدتها مواقع عدة في محافظة عمران، خصوصا في منطقة جبل الجنات والمحشاش.

وفي غضون ذلك، كشف الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية عن تحركات عسكرية مكثفة وتعزيزات إضافية للتصدي لمحاولات ميليشيات الحوثي السيطرة على محافظة عمران، التي هي على مرمى حجر من العاصمة صنعاء من جهة الشمال.

وفي هذا السياق، أشار الموقع الرسمي لوزارة الدفاع إلى أن قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء الركن محمد علي المقدشي، ومعه مدير دائرة الاستخبارات العسكرية، العميد الركن أحمد محسن اليافعي، تفقدا عددا من المواقع والثكنات العسكرية في عمران.

ونوّه بأن اللواء المقدشي حث المقاتلين المرابطين في تلك المواقع على التحلي بالجاهزية القتالية واليقظة العالية و"عدم السماح لأي كان بتهديد السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار في المحافظة انطلاقا من المسؤولية العسكرية للقوات المسلحة التي يتجسد ولاؤها لله ثم للوطن والشعب"، على حد قوله.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر متطابقة إلى أن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، شكّل لجنة وساطة جديدة لتهدئة الأوضاع في عمران، بعد أن فشلت اللجنة السابقة في إحراز أي تقدم على صعيد وقف المواجهات بين المسلحين الحوثيين الذين تتهمهم السلطات بتلقي الدعم من إيران وبين الجيش مسنودا بمسلحين قبليين.

وأوضحت المصادر أن اللجنة الرئاسية الجديدة يترأسها وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد، وعضوية رئيس جهاز الأمن السياسي ( المخابرات) اللواء خالد الرويشان، وقائد الشرطة العسكرية اللواء عوض فريد، ومساعد المبعوث الأممي إلى اليمن عبدالرحيم صابر.