اليمن.. تعديل وزاري للتهدئة والطيران يقصف مخربين

شن الطيران اليمني غارة، الأربعاء، ضد مسلحين قبليين نفذوا هجمات تخريبية أسفرت عن انقطاع الكهرباء في سائر أنحاء اليمن، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بحسب مصادر قبلية، فيما تصاعد التوتر في صنعاء في ظل تزامن انقطاع الكهرباء مع أزمة وقود حادة.

وفي الأثناء، أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تعديلا وزاريا شمل خمس حقائب منها الكهرباء والنفط، على خلفية تصاعد النقمة الشعبية ضد الحكومة، إلا أنه أبقى على التوازن السياسي القائم.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن التعديل شمل وزراء المالية والنفط والخارجية وآخرين.

وأشارت المصادر القبلية أن الغارة المذكورة استهدفت "تجمعا لمجاميع قبلية" بالقرب من مأرب في وسط البلاد، بدون تحديد حصيلة دقيقة للضحايا.

وبحسب مسؤولين يمنيين، فإن المجاميع القبلية هذه لم تقم فقط بالاعتداء عدة مرات على شبكة الكهرباء بل هي تقطع منذ يومين الطريق بين مأرب وصنعاء ما يعرقل كل محاولات تصليح الشبكة.

وذكر مصدر قبلي أن المسلحين يحتجون على محافظ مأرب الذي يقولون إنه يحتجز أموالا من الدولة مخصصة لهم.

وكانت وزارة الكهرباء اليمنية أعلنت الثلاثاء انقطاع التيار بشكل تام على كامل الأراضي اليمنية بعد هجوم على خطوط لنقل الطاقة.

وتجمع مئات المحتجين خارج منزل الرئيس اليمني في صنعاء اليوم الأربعاء قبل صدور المرسوم بالتعديل الوزاري للتعبير عن غضبهم عن

انقطاع الكهرباء عن المدينة بالكامل الذي يقترب من دخول يومه الثالث.

وردد سكان غاضبون أمام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي عبارات تطالبه بالرحيل وتتهمه بالفساد.