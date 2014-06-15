انهيار الهدنة بين الجيش اليمني والحوثيين في عمران

تجدّدت الاشتباكات بين الحوثيين وقوات الجيش اليمني، الأحد، في عدة مواقع جنوب من مدينة عمران، وأعيد غلق الطريق الرئيس الرابط بين مدينة عمران والعاصمة صنعاء.

وأكد شهود عيان أن الاشتباكات التي امتدت إلى منطقتي جربان والجائف في مديرية همدان التابعة لمحافظة صنعاء شمال العاصمة، تشير إلى انهيار الهدنة التي بدأت في السادس من يونيو الجاري.

وتركزت المواجهات العنيفة بين الحوثيين وقوات الجيش في مناطق سحب وعمد وبني ميمون على الطريق الرابط بين عمران وصنعاء.

كما جرى تبادل القصف المدفعي بين مواقع الجيش في جبل ضين الاستراتيجي، ومواقع الحوثيين في بني الزبير والحائط بمديرية عيال سريح جنوب شرق مدينة عمران.