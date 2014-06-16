الجيش اليمني يرسل تعزيزات لحماية صنعاء من الحوثيين

أرسل الجيش اليمني، اليوم الاثنين، تعزيزات عسكرية لمنع المسلحين الحوثيين من التقدم وتوسيع عملياتهم العسكرية حول العاصمة صنعاء والمناطق القريبة منها.

وسقط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في القتال في محافظة عمران ومنطقة همدان بمحافظة صنعاء. وبينما تمكن الجيش في محافظة عمران من السيطرة على أهم مواقع الحوثيين في منطقة بني ميمون، فإن حملته لمنع الحوثيين من الاستيلاء بالقوة العسكرية على همدان خلال تلك المواجهات المستمرة منذ يومين، لم تسفر حتى الآن عن تقدم كبير.

وكان الشيخ محمد يحيى الغولي شيخ قبيلة غولة الحوثية بمحافظة عمران قد هدد بأن الحوثيين قادمون إلى صنعاء، وسيدخلون إليها لتصفية جميع الفاسدين.

وأشار إلى أن الحوثيين اتجهوا إلى مديريتي همدان وشملان شمال العاصمة صنعاء، وهما تتبعان إداريا محافظة صنعاء، مضيفا أنهم لن يتراجعوا عن الدخول إلى العاصمة.