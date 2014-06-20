قتلى وجرحى في مواجهات مع الحوثيين بضواحي صنعاء

أفاد مراسل "العربية" في اليمن أن معارك عنيفة تدور منذ يومين بين جماعة الحوثي وقوات الجيش اليمني ومسلحين قبليين في مناطق همدان وعيال سريح وبني مطر شمال مدينة صنعاء.

وأكدت مصادر محلية أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا خلال المواجهات التي امتدت إلى الضواحي الشمالية لمدينة صنعاء واستخدمت فيه مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

كما شارك سلاح الطيران في قصف بعض مواقع الحوثيين في بعض مناطق همدان وعيال سريح، وتدور معارك عنيفة في مناطق المعمر وضروان اللتين تبعدان 12 كيلومترا تقريبا شمال مدينة صنعاء.

وفي غضون ذلك، أطلق سكان مدينة عمران نداء استغاثة لفك الحصار المفروض على المدينة منذ أكثر من أسبوع.

وأكد بعض سكان المدينة أنهم يعانون نقصا حادا في المياه نتيجة نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل منذ خمسة أيام، لا سيما أن المدينة تعاني من حصار جزئي منذ مارس الماضي نتيجة غلق الحوثيين لمعظم مداخل المدينة.