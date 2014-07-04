عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

مقتل جندي يمني في هجوم على نقطة حدودية مع السعودية

المصدر: صنعاء - فرانس برس
رابط مختصر

قُتل جندي يمني وأصيب آخر بجروح اليوم الجمعة في هجوم شنه مسلحون قد يكونون من القاعدة على الجانب اليمني من موقع الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية، حسبما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر إن "مجموعة مسلحة شنت هجوما بالأسلحة الرشاشة وقذائف "آر بي جي" على نقطة الوديعة من جهة محافظة حضرموت (شرق اليمن) وحصلت اشتباكات أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخر".

وأفاد المصدر أن المهاجمين تمكنوا من الفرار.

ويعاني اليمن من اضطرابات داخلية جراء مواجهات مع جماعة الحوثيين الشيعية المسلحة، فضلا عن انتشار عناصر تنظيم القاعدة في عدة مناطق بالبلاد.

وفي الجنوب، تواجه الحكومة المركزية خطر حركات تنادي بانفصال الجنوب عن الشمال.

كلمات دالّة

#اليمن, #السعودية, #هجوم, #مصرع, #جندي, #نقطة حدودية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر