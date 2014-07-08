اليمن: الحوثيون يحتلون عمران ويستولون على الجيش

أفاد مراسل "العربية" في اليمن بأن الحوثيين استكملوا، مساء اليوم الثلاثاء، فرض سيطرتهم الكاملة على مدينة عمران والمواقع العسكرية المحيطة بها والتابعة للواء 310 مدرع الذي كان يقوده العميد حمدي القشيبي.

وأكد شهود عيان من سكان المدينة أن الحوثيين نشروا دوريات مسلحة في أرجاء المدينة بعد أن سيطروا على المعسكر الرئيس للواء 310 في الحي الجنوبي للمدينة.

ويجري حاليا تسليم المواقع التابعة للجيش في جبال الجميمة والمرحة وسودة عدان لمسلحي الحوثي، في حين انتشر العشرات من المسلحين في المداخل الرئيسة للمدينة والشوارع والأحياء لحفظ الأمن، بعد أن توقف إطلاق النار بشكل نهائي.

وأضافت المصادر أن الحوثيين يعقدون العزم على مواصلة مسيرتهم نحو العاصمة صنعاء التي تبعد عن عمران مسافة تقل عن خمسين كلم.

ويسيطر الحوثيون على مواقع في مديريتي همدان وبني مطر على تخوم العاصمة.