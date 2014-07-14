هادي: لا مساومة حول خروج الحوثيين من عمران

حث الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قوات الجيش والأمن على اليقظة ورفع الجاهزية لمواجهة المخاطر الأمنية التي تتهدد البلاد، مؤكدا أنه لا مجال للمساومة عن خروج الحوثيين من عمران وكافة الأطراف المسلحة الأخرى، وتسليم كافة الأسلحة والمعدات والذخائر التي تم الاستيلاء عليها.

واعتبر هادي اقتحام جماعة الحوثي لمدينة عمران استهدافا مباشرا للدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والمدنية، وانقلابا على العملية السياسية والمرحلة الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأكد في خطاب أمام قادة الجيش والأمن في الكلية الحربية، أمس الأحد، أن الدولة لن تسمح باستمرار هذا الصراع، وستجعل مما حدث في عمران مدخلا حقيقيا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة.