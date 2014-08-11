رئيس اليمن يرفع جاهزية الجيش ويتوعد القاعدة بالثأر

أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الجيش برفع الجاهزية في جميع أنحاء البلاد لمواجهة عناصر تنظيم القاعدة، مؤكداً أن الجريمة التي ارتكبها عناصر التنظيم بقتل أربعة عشر جنديا أثناء تأديتهم الواجب تعد أبشع جريمة جعلت الشعب اليمني كله في حالة صدمة.

وتعهد الرئيس اليمني بأن دماء الجنود لن تذهب هدرا، وأن مرتكبي تلك الجريمة سينالون عقابهم قريباً.

وأكد هادي في كلمة له أثناء افتتاح أعمال الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار أن ما يقوم به عناصر تنظيم القاعدة لن يثني القيادة السياسية عن مواصلة بناء اليمن الجديد.

وجدد الرئيس اليمني الدعوة للاصطفاف الوطني لكل الفئات اليمنية لمواجهة الإرهاب والتخريب والعنف بكل أشكاله .

وتوجه الرئيس اليمني بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لما له من دور في إخراج اليمن من الأزمة التي كادت تعصف به إلى المجهول.