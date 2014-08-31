اليمن.. مقتل 5 جنود في هجومين متزامنين

قتل 5 جنود يمنيين، اليوم الأحد، في هجومين متزامنين شنهما تنظيم القاعدة، ما يرفع حصيلة القتلى في البلد إلى 21 قتيلا، خلال 36 ساعة.

وأكد مصدر أمني أن "ثلاثة جنود قتلوا في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مقرا للجيش يقع داخل مبنى الإدارة المحلية لبلدة ميفعة في محافظة شبوة " الجنوبية، التي تعد من أبرز معاقل القاعدة.

في تلك الأثناء، شن مسلحو القاعدة، بحسب المصدر، هجوما آخر بالأسلحة الرشاشة، استهدف مقراً للجيش في مدينة عزان القريبة من ميفعة، و"أسفر الهجوم عن مقتل جنديين".

وأكد شهود عيان حصول اشتباكات عنيفة في عزان بين الجيش ومسلحي القاعدة.