القاعدة تواصل هجماتها على الأمن والجيش في اليمن

أفاد مصدر عسكري يمني عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح في هجوم بالمتفجرات جنوب البلاد، أمس الاثنين، محملاً تنظيم القاعدة مسؤولية ذلك.

واستهدف الهجوم حاجزاً للتفتيش في محفد الواقعة في محافظة أبين، بحسب المصدر، الذي أكد أن عناصر من القاعدة فجروا عبوة ناسفة عن بعد.

وقتل ثلاثة جنود يمنيين حين تعرضت آليتهم لقصف بقذيفة "آر بي جي" صاروخية أطلقها مقاتلون من القاعدة يوم السبت في منطقة تريس بمحافظة حضرموت.

من جهتها تبنت جماعة "أنصار الشريعة" التابعة لتنظيم القاعدة الهجوم في بيان مقتضب نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة إنها "استهدفت طقماً عسكرياً في منطقة تريس عندما كان متجهاً من مدينة شبام إلى مدينة سيئون في وادي حضرموت".

وغالباً ما تتعرض القوات الأمنية اليمنية والجيش لهجمات دامية تنسب عادة إلى تنظيم القاعدة.

واستفاد تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" من ضعف السلطة المركزية في اليمن عام 2011 والانتفاضة الشعبية ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح لكي يعزز وجوده، لا سيما في جنوب شرق البلاد.

