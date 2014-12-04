القاعدة تتبنى مقتل 12 مسلحاً حوثياً في البيضاء وإب

أعلن تنظيم القاعدة في اليمن عن مقتل 12 مسلحاً حوثياً في عمليتين منفصلتين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تبني التنظيم للعملية الانتحارية التي استهدفت منزل السفير الإيراني بصنعاء.

ونشر تنظيم "أنصار الشريعة" في اليمن التابع لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للتغريدات القصيرة بياناً قال فيه إن مقاتلين من التنظيم قاموا ظهر الخميس، بتفجير عبوة ناسفة على دورية لمسلحين حوثيين أثناء مرورها بين منطقتي "جفينه" و"بني علي" في منطقة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن. وأوضح البيان أن التفجير أسفر عن مقتل 7 من مسلحي جماعة الحوثي.

